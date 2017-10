Las Vegases toimunud muusikafestivalil 58 inimest tapnud Stephen Paddock oli teinud taustauuringut ka teiste suurte muusikaürituste kohta, teatas politsei.

Teadolevalt oli ta broneerinud toa augusti lõpul Las Vegases peetud muusikafestivali Life is Beautiful toimumispaiga lähedusse, kirjutab BBC. Lisaks võis ta veresauna kaaluda ka Chicagos, kuna oli sealse festivali Lollapalooza ajal tellinud endale toa hotelli Blackston. Viimase majutusasutuse pressiesindaja kinnitas siiski, et kuna klient kohale ei ilmunud, ei saa nad väita, et tegemist oli just selle kurikuulsa Paddockiga.

Tähelepanuväärne on ka tõik, et Lollapalooza festivalil viibisid teiste hulgas president Barack Obama tütred Malia ja Sasha.

Kuigi massimõrvast on tänaseks möödundu päevi ning üle on kuulatud ka Paddocki elukaaslane, pole politseile mehe motiiv endiselt teada.