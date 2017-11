Burger Kitchen on esimene käsitööburgerite resto Viimsis, mis pakub laias valikus burgereid ja wrappe, mis on valmistatud parimast, kvaliteetsest ja värskest toorainest. Tegevusaja jooksul on saadud ka oluline tunnustus: Gastronoomiakonkursi Silverspoon, tänavatoidu võitja!

Kuna tegemist on käsitööburgeritega ja pole lisatud säilitusaineid, on need olulised tervislikumad kui paljudes teistes toidukohtades. Burger Kitcheni asutaja ja juhataja Oliver Lell toob välja, et iga päev valmistatakse värsked saiad (mitte küll kohapeal, vaid ühes väikeses pagaritöökojas), kotletid küpsetatakse kohapeal kliendi silme all (liha tuleb Eesti farmerilt) ja kastmed tehakse ise. Muide, burgerit saab tellida ka leivaga – ning leivaburgerid on muutumas üha populaarsemaks.

Kokku on valikus 14 erinevat burgerit ning Lell toob välja, et neist kõige armastatumad on barbecue burger (mille vahel on põnev koduvalmistatud sibulamoos) ning taimetoitlastele sobiv kitsejuustuburger. Valikus on ka lasteburger, mille sai ja kotlet on tavapärasest poole väiksemad.

Kuigi kõik on värske ja valmib kliendi silme all, ei pea muretsema, et toitu tuleb liiga pikalt oodata. Keskmine ooteaeg on 10-15 minutit.

Lisaks käsitööburgeritele pakutakse ka käsitööna valminud friikartuleid – kohapeal käib nii hakkimine kui ka küpsetamine. "Tõsi, kartulid käivad küll fritüürist läbi, kuid need on oluliselt värskemad kui enamikes kohtades,“ sõnab Oliver Lell.

Burger Kitchen asub Viimsi Kaubanduskeskuses (Randvere tee 6 ) esimesel korrusel Delice toidupoe vastas.