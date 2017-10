Saudi Araabia kuningas Salman saabus üleeile esimest korda Venemaa pinnale. Ehkki nelja päeva pikkune visiit algas väikese viperusega, on põhitähelepanu siiski kahe riigipea läbirääkimistel. Washington Post vahendab, et eriti pingsalt jälgib kohtumist USA, kes on Saudi Araabia olulisim koostööpartner.

Kahe suure naftariigi kohtumise peamine fookus on mõistagi majanduslikel suhetel, kuid arvestades Venemaa mõju tugevnemist Lähis-Idas, on läänemaailma huvi kõrgendatud selle osas, millest räägiti siis, kui põhiteema punktid läbitud. Kuid ka majanduslike suhete areng Moskva ja Ar-Riyadi vahel võib Venemaa mõjusfääri laiendada.

Rahalises mõttes käisid läbirääkimised seoses suure investeeringuga ühistesse energiaprojektidesse. Kuid mis puudutab välispoliitikat, siis näiteks Süürias toimuva osas on venelased ja saudid eri meelt. Moskva toetab Süüria valitsust, Ar-Riyad aga mässulisi. Kui kindel on Salmani toetus Süüria mässulistele, võib aga olla küsitav. Salman võib küll USA president Trumpiga suhteliselt heades suhetes olla, kuid USA kavatsused Lähis-Idas pole päris kindlad ega prognoositavad. Washington on Saudi Araabiat juba Katari küsimuses „alt vedanud“. Saudi Araabia oli üks Lähis-Ida riikidest, kes sel suvel Katariga diplomaatilised suhted katkestas, kuid USA müüs Katarile 12 miljardi eest relvastust.

Kuningas Salman kavatse Venemaalt tühjade kätega lahkuda. Al Jazeera vahendab, et saudid plaanivad osta sõjavarustust, muu hulgas S-400 tüüpi õhutõrjerakette. Samas ütles Salman Putinile otsesõnu, et Iraan ei tohiks tema hinnangul enam Lähis-Ida konfliktidesse sekkuda. Ka Iraan on koos Venemaaga Süüria režiimi toetaja.