Neljapäeval maksis riik esimest korda 115 euro suurust lisatoetust pensionäridele, kes elavad üksinda. Eakas Leonhard tunneb, et antud süsteem väga asjakohane pole, sest tema hooldekodus elav 77aastane vend kardab, et tema raha ei saa. Miks?

Selleks, et riigilt 115 eurot ühekordset toetust saada, peab kandidaat täitma kindlad nõuded. Esiteks peab ta olema vanaduspensionär ning rahvastikuregistri andmetel elama üksinda. Samuti peab talle määratud pension olema väiksem kui 1,2 kordne Eesti keskmine vanaduspension. Käesoleval aastal on see 470 eurot.

Vanahärra Leonhard on mures enda hooldekodus elava venna pärast, kes olla küsinud ka tema käest, et kuidas võiks toetus temani jõuda. „Ta ütleb, et tema ei saa seda raha, sest on sisse registreeritud pojaga ühte korterisse. Sest neid võetakse kui üht leibkonda,“ selgitab Leonhard. Ta lisab, et tema 77aastane vend on täitsa hädas ja mõtleb – kuhu küll ta peaks ennast siis sisse registreerima, et toetust saada.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht Kaili Uusmaa ütleb, et vanaduspensionär, kes elab hooldekodus vähemalt alates selle aasta aprillist ja kelle kättesaadav pension on alla 470 euro, saab üksi elava pensionäri toetust. „Hooldekodude elanikel me ei kontrolli rahvastikuregistris olevat sissekirjutust. Seega soovitame pöörduda antud juhtumi puhul meie poole, et saaksime koos vaadata, miks toetus arvele ei jõudnud,“ selgitab naine.

Kui aga üldiselt on probleeme sissekirjutustega, siis eluruumi omanikul on õigus pöörduda aadressi järgse valla- või linnavalitsuse poole, et kontrollida täpselt kes on temaga samale aadressile rahvastikuregistri andmetel sissekirjutatud. „Omaniku õigustatud nõudmisel on võimalik korrigeerida registri andmeid ning kui aadressid saab korrigeeritud hiljemalt 01.04.2018 ja teised tingimused toetuse saamiseks on täidetud, siis tekib õigus üksi elava pensionäri toetusele järgmisel aastal,“ ütleb Uusmaa lõpetuseks.