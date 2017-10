Kui perre sünnib beebi, siis mõjutab uue ilmakodaniku tulek peres kõiki - ka lemmikloomi! Kuidas tutvustada loomadele uut pereliiget?

Videol on kaks suurt Saksa lambakoera, kes näivad olevat elevil, et nende perenaine taas kodus on. Ometigi on perenaisel koertele ka üllatus - beebi!

Loomad on agarad maimukest lakkuma ja mingi hetk suisa päris hoogsalt. Naine hoiab imikut kindlalt süles ja kontrollib ka koeri.

Ometigi on tõsiasi see, et loomade käitumist ei saa me kunagi päris lõpuni ette aimata.

Kas sinu arvates käitus videol olev ema beebit ja koeri tutvustades õigesti? Või tekitas ta hoopis olukorra, kus ohtu sattus ta enda laps?