Suvepealinnas küll päevitada enam ei saa, kuid seda enam jääb aega kohvitada. Tänasest järgmise nädala pühapäevani pakuvadki 17 Pärnu kohvikohta 7 või 9 euro eest salatist, desserdist ja tassist kohvist koosnevat erimenüüd. Kolmandat korda toimuv Pärnu kohvikute nädal saab avapaugu täna südapäeval Kaubamajakas. Paulig kostitab kohaletulnuid kohviga ja noored Pärnumaa Kutsehariduskeskuse disainerid esitlevad sündmuse puhuks disainitud kohvist inspireeritud kleite. Mõnigi 17 kohvikute nädala osalejast on saanud inspiratsiooni erinevate rahvaste toitudest. Näiteks Ahoy pakub jaapanipärast sushit mitte ainult soolase toiduna, vaid ka desserdiks. Pärnu lähedal Tahkurannas asuv golfirestoran Eagle ja sealne lounge on menüü koostatud golfi sünnimaale Šotimaale omastest roogadest ja kesklinnas asuv Café Grand on roogade valikul saanud inspiratsiooni Prantsusmaalt.

Menüüsid koostades pole ära unustatud ka taimetoitlasi ja veganeid, neil tasuks sammud seada kohvikutesse Kroon ja Piccadilly. “Meie kohvikute nädala pakkumine on laktoosivaba ja sobib ka veganitele. Desserdiks pakume šokolaadibrowniet jäätisega, mis on lisaks nii laktoosi-, suhkru- ja ka gluteenivaba,” täpsustas Piccadilly peremees Ivo Luik. Kohvikus Kroon aga ootavad taimetoitlasi kahe sibula supp, millele lisab särtsu sorts kirsinapsu ja šokolaadikaev marjavahuga

Cafe Piano peakoka Evari Tšetsini sõnul on nende menüü Vahemere mõjutustega, kuna talle on sealt kandi road alati südamelähedased olnud. Peakoka sõnul on kannolid päris Sitsiiliast, mida algselt tehti sealsetel kuulsatel karnevalidel serveerimiseks. “Kui tõmmata paralleele Eestis levinud dessertidega, siis meenutavad kannoolid väikeseid vahvleid, mida serveeritakse erinevate täidistega,” lisas peakokk.