„Metsaminekut planeerides tuleb kindlasti arvestada oma tervisliku seisundiga. Kusjuures eakamatel seenelistel soovitab politsei ihuüksi metsa minekut pigem mitte ette võtta,“ rääkis Põhja prefektuuri politseimajor Valdo Põder. „Kui ühe seenelise tervis halveneb, saab paariline abi osutada ja kutsuda. Üksinda minnes tuleb öelda lähedastele, kuhu minnakse ning millal plaanitakse naasta.“ Politseinik lisas, et metsa minnes ei tohi alahinnata ilma ning kaasa tuleb võtta toiduvaru.

Põder palub, et lähedased selgitaksid eakatele sugulastele, miks on vajalik metsa minnes kaasa võtta mobiiltelefon. „Kui eksinu saab aru, et iseseisvalt metsast välja ei saada, tuleb võtta julgelt telefon ja helistada Häirekeskuse numbrile 112. Nii saame alustada koheselt otsingutega ja väärtuslik aeg ei lähe kaotsi,“ rääkis Põder. Ta lisas, et uuemad telefonid suudavad kuvada GPS-koordinaat. „Lapselaps võiks vanavanemale näidata, kuidas saab seadmes oma asukohta näha. Kui see info jõuab meieni, siis saame väga täpselt määratleda kadunud asukoha,“ ütles politseimajor.

Politsei soovitused seenelistele:

Metsa minekut planeerides, lähtuge põhimõttest ja eeldusest, et peate jääma sinna ööseks. See aitab teil paremini hinnata, mida peaksite metsa kaasa võtma.

· Teavitage alati lähedasi, naabreid kuhu plaanite minna ja millal tagasi tulla

· Riietuge vastavalt ilmastikule ning kandke võimalikult erksavärvilisi riideid

· Võtke kaasa laetud akuga mobiiltelefon ning pange see suletavasse taskusse või nööriga kaela, kust see kaduma ei lähe

· Võtke kaasa pisut söögi- ja joogitagavara (näiteks vesi, kommid, küpsised)

· Võtke kaasa taskulamp ja tikud

· Kui kasutate ravimeid, võtke kaasa ravimid

Metsa eksides:

· Abi saate kutsuda hädaabinumbril 112. Abi kutsumiseks ei pea olema kõneaega – hädaabinumbrile helistamine on tasuta

· Kui telefon näitab, et levi ei ole, eemaldage telefonist SIM kaart. Sellisel juhul otsib telefon lähimat kõneoperaatorit

· Kui olete väsinud või ei tunne ennast hästi, ärge liikuge metsas pikemalt ringi. Istuge lagedamale alale, siis on ka otsijatel teid kergem leida