Tänaõhtune komöödiasari "Papad mammad" käsitleb teemat, mis puudutab meeste ja naiste võrdõiguslikkust! Kas mehed ja naised on tänapäeval võrdsel positsioonil või eelistatakse teatud töödel ühte teisele?

Vanaema Ulla küsib Vollilt, et kas tõesti tema on arvamusel, et naised, need orjaku aga mehi, sest muuks nemad ei kõlbagi. Vanaisa Volli vastab seepeale: "Ma pole öelnud, et naised muuks ei kõlba, aga millegipärast on nii, et juhtivate kohtade peal on ainult mehed. Mehed saavad rohkem palka, isegi sama töö eest nagu naised!"

Ullale see kohe üldse ei meeldi ning tõestuseks, et naised võivad olla sama võimekad kui mehed ja ehk isegi võimekamad, teevad papad ja mammad suure võistluse. Kas naised suudavad saada majutusärisse rohkem kliente kui mehed?

