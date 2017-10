Õnn tuli järjekordselt pensionäride õuele, kui valimiste künnisel jagati 110 eurot üksikult elava pensionäri toetust nendele, kes osanud end ka juriidiliselt üksi elama sättida. Riigi kõrval hoolib ka Tallinna – poliitikud lubavad ka linna toetust 100 euroni kergitada.

Rail Balticu käsuliin

Huvitav areng on olnud Rail Balticu projektis, kus asja asub Eestis juhtima endine sõjaväelane. Läbi aegade on olnud teada, et sõjaväes ei tule oma peaga mõtlemine kasuks. Ohvitser on aga harjutatud käsuliini pidi korraldusi täitma ega salli vastuvaidlemist. RB rajatakse nüüd käsu korras.

Pärnu hiigellennuväli