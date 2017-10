„Need, kes on ühiskonnas marginaalselt tõrjutud, kelle puhul vaadatakse, et neil on midagi viga, nad pole normaalsed. Ma arvan ka, et kristluse põhisõnum on armastus ja sirutamine nende inimeste poole, kes on tõrjutud,“ selgitas ta, lisades, et need põhimõtted peavad kehtima ka samasooliste kohta, kes seaduse ees tahavad oma suhet tunnustada.

Risti koguduse õpetaja Annika Laatsi esinemine saates „Suud puhtaks“ pani ühiskonna kihama. Täna korraldas ERR jätkusaate, kus Laatsi väljaütlemiste üle arutlesid vaimulikud Tauno Poompuu ja Kristjan Luhamets. Mehed tõdesid, et Laatsi vaated on armastuse seisukohast väga õiged, kuid need ei ühti kiriku õpetusega.

„Ikka jah, nemad on samamoodi ühiskonnast, me ei saa mingit osa lihtsalt välja tõsta ja öelda, et nende peale me ei vaata, ei usu või nendega me ei taha tegeleda,“ sõnas ta.

Toompuu ei näe probleemi ka kooseluseaduses. "Abielu on midagi muud, see sõlmitakse mehe ja naise vahel," ütles ta.

EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets nõustus: "Kirik ei ole loodud selleks, et kedagi hukka mõista, kedagi tõrjuda, vaid selleks, et päästa inimesi hukatusest. Jeesus on tulnud siia väga suure eesmärgiga, armastusest räägitakse palju, armastus on midagi nii suurt, et sellest ei saa kunagi küllalt rääkida," selgitas ta.

"Jah, Jeesus, tuleb sirutab käe, nii mulle kui samasooliste paaride jaoks kui kõigile teistele,“ ütles ta, lisades, et seetõttu peab kogudus ka homoseksuaalseid inimesi aitama.

Vaimulike sõnul tahtis peapiiskop Urmas Viilma Laatsi sõnavõttu kritiseerides meelde tuletada seda, et kiriku õpetus ja jumala sõna on üks asi, kellegi isiklik nägemus asjadele aga teine.

"Peapiiskop rääkis kiriku õpetusest, kiriku ülesanne on kuulutada jumalasõna, jagada sakramente, ehk siis õpetada. Vaimulikena me ei õpeta oma sõna või oma arvamusi, vaid jumalasõna ja seda sõnumit, mille me ise ei ole välja mõtelnud, vaid vastu võtnud Jeesuselt läbi pühakirja, kiriku. Seda on meie ülesanne kuulutada ja kui Annika Laatsi isiklikud seisukohad erinevad sellest, siis segaduse vältimiseks peapiiskop tuletaski meelde, et see ei ole kiriku õpetus, et televaataja ei arvaks, et see on kiriku ametlik õpetus. See on ta (Laatsi – toim.) isiklik seisukoht ja see võib tal olla, aga see erineb kiriku seisukohast," selgitas Luhamets.

"Ta rääkis telesaates midagi, mis erineb kiriku õpetusest. Arvamusele on tal õigus, aga kui ta on määratud kuulutama jumalasõna, siis seda ülesannet saab ta täita kirikuõpetust kuulutades, mitte oma arvamust esitades, kui ta esindab kirikut. Kui ta esindab Annika Laatsi, siis muidugi kiriku sees on meil sõna- ja arvamusevabadus olemas."

Vaata kogu debatti videost: