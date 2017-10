Pink tunnistab, et tema ja endise motokrossiässa Carey Harti abielu pole põrmugi pilvitu.

16 ühise aasta jooksul on nad kaks pikemat pausi teinud. Ka nüüd, kus neil on kuueaastane tütar Willow ja üheksakuune poeg Jameson, ajavad nad aeg-ajalt teineteist marru.

„Mõnel hetkel vaatan Careyt ja mõtlen ausalt: „Sa pole mulle üldse meeldinud!“ Ja viis minutit hiljem tundub, et ta näeb teksadega ikka väga hea välja. Kaks päeva hiljem päästab ta mu meeleheitest ja räägib mulle asju, mida ainult tema saab rääkida, sest ta tunneb mind nii kaua. Aga järgmine päev tahaksin teda kahvliga susata!“ vahendab FemaleFirst.

Pink möönab, et kooselu tähendab tööd. „Aga see on ilus, see on seda väärt, muidu me seda ju ei teeks.“ Probleemide vastu aitab lauljatari sõnul üksnes naer.