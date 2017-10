8.-11. oktoobrini tuleb Saaremaaga tutvuma 130-liikmeline Suurbritannia jalaväekompanii, kes viib kaitseliidu kutsel läbi kahepäevase harjutuse ja kohtub kohalike elanikega.

"See on väga positiivne, et mitmed Eestis paiknevad NATO liitlaste allüksused planeerivad koostööõppuseid ka Kaitseliidu Saaremaa maleva allüksustega ja seda nii mereväe, õhuväe kui jalaväeüksuste osalusel," rääkis kaitseliidu Saaremaa maleva meremalevkonna tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser kolonelleitnant Raul Öpik.

Saarlastel on võimalik nendel koostööõppustel osalevate liitlaste tehnikat enamasti lähemalt näha ja kogeda.