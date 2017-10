Oled kõrvalsuhtes ja sul on tekkinud tunne, et oledki leidnud oma tõelise armastuse! Ei, ära kiirusta liigselt! Ära unusta, et sul on afäär... Kas afäär võib jääda kestma? Esimest korda aastate jooksul sa tunned, et taevas on sinine, lilled õitsevad ja keha on allutanud mingi mõnus ärevus - elad taas.

Kõik on võimalik ja ootab sind ees - tunned, et oled armunud. Tegelikult oled sa üks tuhandetest, kes seda sama kogevad. Inimene, kel on tekkinud kõrvalsuhe, kirjutab Your Tango. Sa oled rutiinist eemal ja tunned, et kõik on nii imetabaselt eriline.

Tõde on see, et su afäär siiski ei ole nii unikaalne...