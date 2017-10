Hugh Hefneri endine sõbratar väidab, et Playboy mogul päästis ta elu.

Cristal Camden (36) tutvus erootikaajakirja asutajaga 2003. aastal ning nende kuramaaž kestis tema sõnul aasta jagu.

Kui Hefner kuulis, et kaunitar põeb buliimiat, oli tema reaktsioon liigutav. „Hugh ütles: „Ma kuulsin su kannatustest ... Ma ei taha, et sa kannataksid. Ma tahan, et sa oleksid õnnelik ja terve ja elaksid veel kaua-kaua,““ rääkis Cristal TMZ.comis avaldatud videos.

Enda sõnul oli ta buliimiasse haigestunud 16aastasena.

Hefner saatis oma sõbratari ravile. Cristal on veendunud, et ilma Hefneri abita vaevleks ta ikka veel toitumishäire küüsis. „Võib-olla poleks mind enam olemaski.“