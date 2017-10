Kataloonia politseiülemat Josep Luis Traperot süüdistatakse riigi vastu töötamises. Traperole heidetakse ette, et tema juhitud Mossos d'Esquadra ei aidanud Kataloonia valimispäeval Hispaania politseid.

Istung viiakse läbi Madriidis, kirjutab BBC. Lisaks Traperole peavad kohtus aru andma veel üks kõrge Kataloonia politseiohvitser ning kaks aktivisti.

Hispaania juhtiv ajaleht El Pais leiab, et Mossos d'Esquadra vastu esitatud süüdistus on Hispaanias kui demokraatlikus riigis erakordne. Sealsete seaduste kohaselt võib riigireetmises süüdistav seista silmitsi 15 aasta pikkuse vangistusega.

Läinud pühapäeval läbi viidud hääletus Kataloonia iseseisvumiseks on Hispaania seadusi järgides kuulutatud ebaseaduslikuks. Kataloonia välissuhete eest vastutav Raül Romeva on aga BBC-le teatanud, et vaatamata Hispaania konstitutsioonikohtu otsusele kavatseb katalaanide parlament esmaspäeval siiski kohtuda. „Hispaania valitsuse iga senine samm takistamaks sündmusi, on olnud kasutu,“ ütles Romeva, lisades, et keskvõimu korraldatu on loonud koguni vastupidise tulemuse.