Üha enam teadusuuringuid kinnitab: meie näojoontest on võimalik iseloomu välja lugeda. Mida kõneleb meie kohta lai nägu, mida aga suur nina? Ja millised näojooned viitavad homoseksuaalsusele?

Lai nägu – kaldub kõrvalehüpetele

LAI NÄGU, HIMUR ISELOOM: Inglise jalgpallikoondise staarmängija Wayne Rooney on abikaasa Coleenile kõrvalhüpetega palju südamevalu valmistanud. Prostituutidega jäi ta vahele juba enne nende ametlikku abiellumist, skandaalid jätkusid ka pärast laste sündi ning nüüd, kus Coleen ootab neljandat last, tabati Rooney jälle võõra naise koju suundumas. (Reuters / Scanpix)

Värske uurimuse andmeil on laia näoga inimestel keskmisest rohkem testosterooni ning seetõttu võivad nad kalduda oma partnerit petma, kirjutab The Telegraph. Kanadas Ontarios asuva Nipissingi ülikooli teadlased küsitlesid 145 tudengit ja uurisid, kui tihti nad tüüpiliselt kuu jooksul iha tunnevad ning kui sageli masturbeerivad. Laiema näolapiga vastanuid valdasid seksi- ja masturbeerimissoov sagedamini kui teisi.

Ühtlasi arvatakse, et laiema näoga mehed on atraktiivsemad, ambitsioonikamad ja rahaasjus edukamad. Teisalt on neil sageli eelarvamused, nad on kaheldava moraaliga ning kalduvad vahel lausa psühhopaatiasse.