1. Presidendi sõnavõtud kattuvad rõõmustavalt sageli Vabaerakonna seisukohtadega. Ta on rääkinud kogukondadest ja inimeste ise hakkama saamisest ehk tugevast kodanikuühiskonnast. Nii 24. veebruari kõne, kus jäi kõlama, kuidas kogukondade ühiskonnas on igal ühel võimalik palju ära teha ning Võidupüha kõne Rakveres viitega, et julgeolekut tugevdab sidus kodanikuühiskond ja vabatahtlike panus. President on esile toonud ühiskonda lõhestava vastandamise. Värskeim näide on EKRE ja sotsiaaldemokraatide kunstlik konflikt. 2. Ta on lihtsam või ütleme maalähedasem ning ei ole võtnud liigselt patroneerivat hoiakut. 3. Ta on olnud liiga tehnokraatlik. Silma on jäänud tema üliagar osavõtt spordivõistlustest.

4. Me tunnustame, et ta võtab aega jooksmiseks ja rattaga sõitmiseks, see on tervislik ning paljudele eeskujuks. Presidendi ringsõitudelt Eestis on silma jäänud, et ta on maakondades kohtunud väga paljude kogukonnaühenduste liikmetega ja pööranud tähelepanu ka vabatahtlikele päästjatele.

5. Maailm muutub ja presidendi ametiaja-järgne riigipoolne toetussüsteem vajab uuendusi, et see arvestaks kaasaja vajaduste ja võimalustega. Priiskamist ei tohi olla. Väga oluline on, et presidendi valimiste kord oleks enne järgmisi valimisi korras. 6. Jah, ta on meie president, ta mõistab kogukondade rolli ühiskonnas. Ta on üks väheseid poliitikuid (väljaspool Vabaerakonda), kes saab aru, et tulemas on ülisuurte muutuste aeg ja ühiskond peab selleks valmistuma, mitte muudatusi kartma. 7. Otsekohene, tehnokraat, sõnapidaja. Ta lubas juba aasta varem, kui tema presidendiks saamise võimalusest ei osatud mõeldagi, osaleda tänavusel Arvamusfestivalil Vabaerakonna korraldatud arutelul. Ta oli kohal ning innustas kogukondade eest seisma ja kogukondlikult mõtlema. 8. Presidendi abikaasa roll on riigipead toetada. Tundub, et ta täidab - avalikkuse jaoks peidus olles - oma ülesannet siiski hästi. 9. Peame tulevikuks valmistuma, tulevikku ei tohi peljata.