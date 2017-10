Erakonna esimehe asemel valis SDE vastajaks Eiki Nestori, kellel oli erakonna nõuniku Andri Maimetsa kinnitusel „ka presidendi valimisel oluline roll.“

1. Eesti presidendi kõige suurem tugevus on tema sõna. Millal ja millest rääkida? Milliseid sõnu ja väljendeid kasutada? Kus olla tõsine ja kus naeratada? President Kaljulaid on sõna jõudu kasutanud vastutustundlikult ja samas noorusliku hooga. Mõtlesin sellele viimati siis, kui vaatasin tema osalusel salvestatud klippi „Noored valima!“

2. Kõik iseseisvuse taastanud Eesti neli presidenti on olnud erinevad ja isemoodi, nagu ka nende aeg on olnud erinev. Ja kõik on oma tööga hästi toime tulnud. Toomas Hendrik Ilves ja Kaljulaid on inimesena niivõrd erinevad, et siin ei saagi palju sarnasusi olla. Täiesti teistsugune president.