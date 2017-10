1. Enim on meelde jäänud tema sõnavõtt 29. septembril, kui ta Angela Merkelile ja teistele Euroopa juhtidele rõhutas, et Eesti toetab Saksamaa ja Prantsusmaa plaani kujundada Euroopa Liidust föderaalriik ehk liitriik. Sellega näitas Kaljulaid, et ta ei usu iseseisvasse Eestisse, vaid näeb Eestit globaliseerunud europrovintsina.

Meelde jäi ka see, kui ta hiljuti rõhutas riigikogu ees, et “iga inimene saab olla eestlane”. Meie rahvuskonservatiividena nii ei arva. Uusimmigrant ei muutu Eestisse elama tulles automaatselt eestlaseks.

2. Kaljulaid on olnud viisakam ja poliitiliselt neutraalsem, kui oli seda oma rahvast häbenenud Ilves. Ilves viis presidendiinstitutsiooni maine ärmatamisega ja rahva sõimamisega nii madalale, et uus president ei pea pingutama, et parem välja paista.