Pole vähimatki kahtlust, et just president on Eesti riigi välissuhtluse käilakuju. Asjata ei sätesta meie Põhiseadus riigipea esimese ja sestap ka tähtsaima kohustusena Eesti Vabariigi esindamist rahvusvahelises suhtlemises.

Kersti Kaljulaid on alustanud oma põhiseadusliku rolli täitmist kadestamisväärselt hoogsalt. Oma eelkäijale Toomas Hendrik Ilvesele teeb töisest reisilustist innustatud Kaljulaid kindlasti silmad ette. Esimese ametiaasta jooksul on istuv proua presidendi juba 23 korda kodumaa tolmu jalgelt pühkinud, et raja taga Eestit igati vääriliselt esindada. Ilves jääb sellest oma esimese ametiaja käima jooksmise ava-aastal rohkem kui kolmandiku võrra maha, skoorides vaid 16 välisvisiiti.

Riigivisiitide osas (välissuhtluse kõrgeim vorm) jääb Kersti Kaljulaid aga oma eelkäijale seni veidi alla. Selles tipprollis on praegune Kadrioru perenaine olnud vaid tänavu märtsis Soomes. Ilves see-vastu võttis esimese aasta jooksul vastu kõrge kutse ja käis riigivisiidil ära nii Soomes, Gruusias kui ka Hispaanias (sh Kataloonias). Ilvest võõrustanud Mihheil Saakašvili nimi on välispoliitika huvilistel tänini suus ning kuhu tüürib praegu „ametlik“ Barcelona, pole mõtet lisadagi. Sellist peent ettenägelikkust tasuks mantlipärijal kindlasti oma eelkäijalt laenuks võtta.