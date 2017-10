Sügis on kõrvitsahooaeg. See mahlane ja pontsakas vili on kiudainerikas ja täistuubitud A-vitamiini, olles kasulik nii nahale kui ka silmadele. Meie tunneme kõrvitsat vast enim kui püreesupi head koostisosa, aga see sobib suurepäraselt ka patta panna, liha aseaineks kotletti ning ka magustoitu.

Asusin minagi lugupeetud nimekaimust hääd ja paremat vaaritama. Esmalt võtsin ette maitsva ja natuke jõuluhõnguse piruka.