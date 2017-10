Juba tollal oli tegemist päris ambitsioonika ja mitmekesise teatriprojekti, prestiižikas konkurss ja professionaalne Preemia. 13. Festivali “Kuldne Mask Eestis 2017” programm etendub Tallinnas, Tartus, Narvas ja Sillamäel. Turundusuuringud AS andmetel on “Kuldne Mask Eestis” kõige tuntum ja populaarsem teatrifestival Eestis. Eestis on festivali 13 aasta jooksul esitletud üle 130 etenduse erinevates teatristiilides – draama, ballett, nukuteater ja muusikal. Üle 65 000 vaataja on külastanud Festivali Tallinnas, Tartus, Tartus, Viljandis, Jõhvis, Sillamäel ja Kohtla-Järvel ning näinud “Kuldse Maski” lavastusi.

Selle aasta Festival avatakse sügispealinnas Narvas.

Laiemat regionaalprogrammi toetas endine riigihalduse minister Mihhail Korb. Samuti näidatakse esmakordselt Festivali raames ooperit, euroopa esietendust “Doktor Haas”. Ooperi on kirjutanud noor helilooja Aleksei Sergunin suurepärase kaasaegse kirjaniku Ljudmila Ulitskaja libretole Moskva teatrilt „Helikon-Opera“.

Festivali eksklusiivsus seisneb selles, et tänu nii Venemaa, kui ka Eesti ministeeriumitele, Tallinna ja teiste Eesti linnade linnavalitsuste toetustele toob Festival parimad Venemaa etendused, “Kuldse Maski” preemia nominendid ja laureaadid Eesti publikuni täpselt nii nagu etendused olid lavastatud ja esitatud koduteatrites. Kõik etendused on sünkroontõlkega eesti keelde.