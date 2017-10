Näiteks tabab neid pea iga ETV spordisaatejuhti kuulates. Tarmo Tiisler alustab praktiliselt absoluutselt iga spordiülekannet sõnaga „Nonii!“, mis annab märku, et taas üks tore spordiõhtu Tiisleri tabavate kommentaaridega on algamas.

Mõned saatejuhid on televisioonimaastikul töötanud nii kaua, et neil on välja kujunenud omad hüüdlaused, nagu poliitikutel valimiste aegugi. Kui populistlikud hüüded, nagu „Anname tuld“ ja „Võid kindel olla“ vajuvad ühel momendil unustuse hõlma, siis kõikide mällu kulunud laused nagu „Ja tere õhtust sporditoimetuse poolt“ või „Pealtnägemiseni!“ tervitavaid meid igal nädalal uuesti.

Alvar Tiisler ütleb ETV spordiuudiste alguses alati täpselt sama intonatsiooniga „Ja tere õhtust ka sporditoimetuse poolt!“. See lause on omaette elu hakanud elama noorte seas, kes on sellest teinud lausa meemi. Õhtulehe spordireporter oskas öelda, et osad Tiisleri fännid on selle lause isegi telefonihelinaks pannud .

Anu Säärits on samuti kõigi spordisõprade poolt armastatud reporter, kes alati oma naeratava ja helge olekuga sportlastega intervjuusid teeb. Sageli läheb naine ühes mikrofoni ja kaameramehega võistluse lõpetanud ja higist tilkuvale sportlasele kohe ligi, küsides „Kuidas siis tunne on?“. Muuhulgas ütleb Säärits eranditult iga ETV spordisaate alguses „Tere õhtust, head vaatajad!“.

Anu Säärits (Arno Saar)

Ülekulutatud lauseid leiab muidugi ka erinevatest uudistesaadetest, kuna uudised on eetris ju iga päev, mitu korda päevas. Kui tavaliselt tervitavad uudistesaate juhid vaatajaid lausetega nagu „Tere hommikust!“ või „Tere õhtust!“ ja lõpetavad saate samuti heade soovidega, siis TV3 reporter ning „Seitsmeste“ saatejuht Marek Lindmaa on otsustanud asjale teisiti läheneda. Tema ütleb eranditult iga uudistesaate lõpus „Ilusat õhtut TV3 seltsis ja nagu alati – olge mõnusad!“.

Marek Lindmaa (Arno Saar)

Mihkel Kärmas, kes on juhtinud uurivate ajakirjandussaadete lipulaeva „Pealtnägija“ juba 1999. aastast, tervitab kõiki vaatajaid alati lausega „Tervist, pealtnägijad!“. Saate lõpus annab mees aga teada, et vaatajatega kohtutakse juba tund aega vähem kui nädala pärast ning muidugi lõpetab Kärmas saate alati fraasiga „Pealtnägemiseni!“.

Mihkel Kärmas (ERR)

24 aastat on keskkonnateemalist „Osooni“ juhtinud tore vunts Vladislav Koržets. Nüüd andis vanameister saatejuhipulga üle uutele tegijatele Kristo Eliasele, Sander Loitele ja Hannes Rohtmale. Kuid kahjuks ei võtnud noored ametiga kaasa Koržetsi legendaarset lauset, mida ta iga „Osooni“ saate lõpus ütles: „O3, osoon!“.

Koloriitne saatejuht on ka Mihkel Raud. Kui televaatajad tunnevad teda huvitavate grimasside ja julge kõnekasutuse poolest, on ehk mõned tähele pannud, et mehel on komme iganeljapäevast „Kolmeraudset“ alustada sõnadega „Mul on erakordselt hea meel!“. Muuhulgas on Raual üldse komme kasutada väga ülepaisutatud ja värvikaid omadussõnu nagu „fantastiline, suurepärane!“ ja pöörduda televaatajate poole lausega „Head sõbrad!“.

Mihkel Raud (TV3)

Eesti telemaastiku legend Urmas Ott kostitas eestlasi suurepäraste ja meelolukate autorisaadetega. Oti jaoks ei olnud teemat, mida ta ei vallanud, ühtegi inimest, kellega ta rääkida ei osanud. Mehe tuntuim saade, „Carte blanche“ oli ETV eetris aastatel 1992-1998. Selle saate lõpetas telelegend vääramatult alati sõnadega: „Järgmine saade on eetris nädala pärast. Nagu isegi teate, on siis siin, minu vastas istuma hoopis teine inimene ja see saab olema hoopis teine jutt. Elage hästi, bye!“.

Urmas Ott (Heidi Maasikmets/ERR)

Eakate inimeste saade „Prillitoos“ on olnud eetris juba 80ndatest saati ning kestab siiani. Praegu on pensionäride saate juht Reet Linna, kes iga saate lõpus vaatajatele head tervist soovib ning „Elame veel!“ hõikab. Aga tõepoolest, selline soov on täiesti sobilik vanemate inimeste jaoks, kes „Prillitoosi“ nõuannetele ja jumala abile loodavad, et neid elupäevi ikka veel jätkuks. Muideks, selle aasta suvel tegi Vahur Kersna Reet Linnast portreesaate, mille pealkirjaks oli samuti „Elame veel!“.

Reet Linna (ERR)

Kas keegi mäletab veel sellist saadet, nagu „Malekool“, mille saatejuhiks oli rahvusvaheline malemeister Iivo Nei? Mees vedas malekooli saadet 16 aastat ning eranditult iga kord alustas ta saadet sõnadega: „Tere hommikust, armsad malesõbrad!“ või „Tere päevast malekooli vaatajad!“. Iivo Nei on Eesti maleelus tegutsenud üle 60 aasta ning tähistas tänavu 86. sünnipäeva.

Kuid väljakujunenud hüüdlauseid ei leia ainult telesaatejuhtide suust, neid kasutavad ka raadiotegelased.

Kuku raadios töötav saatejuht Madis Ligi lõpetab enda eetriaja alati sõnadega „Olge terved!“, „Memoria“ saatejuht Jüri Kuuskemaa alustab oma saadet alati „Muinsustervitusega“, David Vseviov aga juhatab „Müstilise Venemaa“ saate alati sisse fraasiga: „Head Vikerraadio kuulajad, ilusat pühapäeva teile!“.