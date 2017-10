1. Tänavu 24.veebruaril vabariigi aastapäeva vastuvõtul peetud kõne. Selle kõne läbiv joon oli sõbralikult arutlev, kaasamõtlema kutsuv. Antud kõnest läks lendu mõiste komberuum, oluline oli veel rõhutus kogukonna rollile. President osundas, et eelseisvatel kohalikel valimistel tasub anda hääl kogukonna suhtlevatele aktiivsetele inimestele, mitte kohalike maksumaksjate raha eest end munitsipaalmeedias reklaamivatele võimuritele.

2. Ta on suhelnud rohkem Eesti siseselt erinevate elanikkonnagruppidega. On loobunud osadest ametihüvedest ning on vähem rõhutanud presidendiks olemise tseremoniaalset külge. Kui president Ilves astus ametisse märkimisväärse poliitilise kapitaliga, siis Kaljulaid on usinalt tegelenud selle kapitali kogumisega.

3. Suuri apsakaid pole olnud. Etiketi- ja stiiligurud ilmselt näevad ridamisi väiksemaid möödalaske, aga need pole olnud Kaljulaidi mainet oluliselt kujundavad.