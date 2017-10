3. Selleks võib pidada keeldumist osaleda ametisse vannutamise tseremoonia jumalateenistusel. Sekulaarses riigis nagu Eesti võib seda vaevalt lugeda millekski skandaalseks, kuid mõningaid inimesi see siiski solvas. Teisalt on see presidendi enda otsus ja näitab ka tema enda üsna ilmalikku ja liberaalset maailmavaadet, mis Eesti kontekstis, pole midagi eriskummalist.

2. Kaljulaid on rohkem n.ö. rahva president: ta on näoga tavainimeste suunas ja naudib debatte ja vaidlusi, kohtumisi kodanikega. Ilves oli elitaarne. Tavalised Eesti inimesed oma muredega jäid talle võõraks ja ta ei tundnud end nende hulgas koduselt.

4. Eestis on järjest süvenemas liberaalsete ja konservatiivsete jõudude väärtuskonflikt. President on üritanud mingil määral kahte leeri lepitada, andes märku kui üks või teine pool ilmselgelt üle piiri läheb. Ta on ta toonud sellesse emotsionaalsesse debatti ja vastandumisse ratsionaalsuse noote ja tasakaalustavaid argumente. Täites ühiskondliku tasakaalustaja rolli on ta väga hästi hakkama saanud. Palju paremini kui Ilves, kelle puhul polnud kunagi kahtlust, millise ühiskonna osa vaateid ta esindas.