Lavastaja Ridley Scotti käe alt jõuab esimest korda meie teleekraanile film „Marslane“, kus Marsi missiooni käigus satutakse tugeva tormi kätte. Meeskond on sunnitud viimases hädas evakueeruma, kuid nad ei tea, et astronaut Mark Watney (Matt Damon) polnud mitte surnud, vaid kadunud. Imekombel eluga pääsenud Mark leiab end end ihuüksi vaenulikult planeedilt. Nappide varudega peab ta lootma omaenda leidlikkusele, taibule ja südikusele, et saata Maale signaal, et ta endiselt elus on. Kas kaugele planeedile lõksu jäänud mees jõuab turvaliselt koju? Kuid enne tänaõhtust filmielamust on huvitav teada ka mõnda fakti, mis filmi vaatamise oluliselt paremaks muudavad! 1. Kuidas pääseda Marsile?

NASA sõnul võtaks see aega 6-8 kuud. Filmis kasutasid reisijad väljamõeldud kosmoselaeva nimega Hermes. Astrofüüsiku Neil deGrasse Tysoni sõnul on Hermes kõige keerulisem ja kallim objekt, mis on kunagi ehitatud. Marsile reisides peavad astronaudid muretsema oma lihasmassi ja luutiheduse pärast, sest nad viibivad palju aega kaaluta olekus. Kosmos on täis ohtlikku kosmilist kiirgust, mis kahjustab kudesid ja isegi DNAd. Kosmoselaeval Hermes on kiirguskaitse, samuti tekitatakse seal Maa raskusjõuga sarnanev keskkond, et meeskonnal oleks mugavam reisida. NASA töötab samuti nende mõtete arendamisega, kuid sinna on veel pikk tee.