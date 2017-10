„Transformerite“ tähel Megan Foxil on uurijate väitel ideaalselt briljandikujuline ja sümmeetriline nägu, mis vastab naiste iluideaalile. „Kõige rohkem soovivad naised briljandikujulist nägu,“ kinnitab Londoni ilukirurg Julian De Silva.

Londoni ilukirurgiakeskuse uurijad jõudsid järeldusele, et naised unistavad võimalikult feminiinsetest ja saledatest näojoontest. De Silva sõnul on unelmate näolapp briljandikujuline - näo kõige laiem koht on põsed, laup ja lõug aga on kitsad. „Briljandikujuline nägu on vapustavalt naiselik ja elegantne.“

31aastasel kolme lapse emal Megan Foxil ongi briljandikujuline ning lisaks täiuslikult sümmeetriline nägu. Paljud ilukliiniku patsiendid nõuavad, et kirurgid muudaksid nad just nimelt Foxi sarnaseks. De Silva nendib, et tavanaisi muudab oma välimuse suhtes varasemast veelgi ebakindlamaks sotsiaalmeedia võidukäik. „Seal avaldatud fotod avaldavad inimestele survet hea välja näha.“

Dr De Silva kinnitusel unistavad naised ka poptäht Rihanna ovaalsest näost. Meeste seas peetakse kõige nägusamateks vutilegend David Beckhamit ja modell David Gandyt.