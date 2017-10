Ajakiri Maakodu selgitas konkursiga välja selle aasta Eesti kauneimad maakodud. Tunnustusi jagati seitsmes kategoorias. Peavõit läks aga Muhu saarele!

Eesti kauneimaks maakoduks pärjas žürii Lalli Tooma mahetalu Muhumaal. Liina Kahila ja Jukka Turunen ostsid nelja aasta eest Muhu saarele maja, hakkasid pidama mahetalu ning pakuvad ühtlasi majutusteenust. Kõik toiduks vajalik kasvatatakse oma aias. Neil on suur aiamaa, viljapuud ja koduloomad: jänesed, kanad, rannaniitu hooldavad lambad ja hobused.

Kauneim maakodu (Sven Arbet)

„Kui me toimetusega suvel mööda Eestimaa eri paiku ringi sõitsime ja konkursi kandidaate külastasime, veendusin taas, et rohkem kui väline ilu ja stiilipuhtus on iga kodu puhul tähtsam ja huvitavam selle lugu – sest ühe kodu lugu on ka sealse pere lugu, suur armastuse lugu: laste sünni, koolimineku ja koolilõpetamise, ühiste tööde ja tegemiste, rõõmude ja murede lugu,” räägib Maakodu peatoimetaja Kadri Tramm.

Peale kauneima maakodu valiti võitjad veel seitsmes kategoorias.

Kauneim suvekodu asub Hara lahe ääres. Tarmo ja Anna-Maria Pihli modernne merevaatega suvekodu on nõukogudeaegne militaarehitis, mis kuulus allveelaevade demagneetimise baasi juurde.

(Rauno Volmar)

Pilkupüüdvaim aed asub Tartumaal Luunja vallas Sirgu külas. Kindluse talu võlu peitub tugevas perekonnas, ent siin käib ka ergas külaelu.

(Anni Õnneleid)

Kauneima välipuhkeala tiitli sai Vigala jõe kaldal asuv veski. Leiutajavaimuga Reemet Kasekampil tuli idee ehitada maja kütmiseks tuulik.

(Karin Kaljuläte)

Kõige nägusama mängumaja tiitel läks Saaremaale. Karala külas on Ene ja Tiit Piipuu ehitanud kuuele lapselapsele laeva, mis asub vaiadel ja mille kabiinist näeb otse merele.

(Vallo Kruuser)

Lapsesõbralikema kodu tiitli sai Sillaotsa talu Harjumaal Maidlas. Aavo ja Ene Mitt on vanemad ja vanavanemad, kes on loonud oma aeda lastele vahvaid mänguvõimalusi.

Kauneim köök asub Muhus Lalli Tooma talus.

(Vallo Kruuser)

Eripreemia parima sisustuslahenduse eest pälvis Koidu talu Matsirannas Pärnumaal. Selle omanik Monika Hale naasis koos tütrega Suurbritanniast Eestisse ning ostis talu, kus ta plaanib aasta ringi elama hakata ja oma stuudio luua.

Konkursi „Eesti kauneim maakodu” eesmärk on väärtustada maaelu ja maal elamist ning tunnustada inimeste oskusi, ilumeelt, maitsekust oma kodu, aia ja koduümbruse rajamisel ning korrastamisel.