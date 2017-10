New York Times lõhkas pommi, väites, et Hollywoodi menuprodutsent Harvey Weinstein on aastakümneid nii oma alluvaid kui ka näitlejatare ahistanud. Oma filmidega kuus Oscarit võitnud Weinstein olevat segamatult ahistada saanud koguni 30 aastat. Nüüd paljastas New York Timesi neljapäevane number, et Weinsteini süüdistab vähemalt kaheksa naist, nende seas näitlejannad Ashley Judd („De-Lovely") ja Rose McGowan („Võluvägi") . Judd rääkis lehele, et Weinstein kutsus teda paarkümmend aastat tagasi Beverly Hillsi hotelli hommikusele töövestlusele. Ent filmimogul võttis näitlejatari vastu hommikumantli väel ning palus temalt massaaži. Teise variandina pakkus Harvey välja, et Ashley võiks vaadata, kuidas ta duši all käib.

McGowanile aga maksis Weinstein 1997. aastal 100 000 dollarit, et teda seksuaalse ahistamise eest kohtusse ei kaebaks. Tegu olnud sarnase hotellitoaintsidendiga.

Süüdistajate seas on ka Weinsteini kaks endist assistenti ja üks itaalia modell. Üks assistent rääkis, et filmituus oli teda šokeerinud, nõudes alastimassaaži. Ükski naistest pole filmiprodutsenti siiski kohtusse kaevanud, kuid lehe andmeil on Weinstein maksnud vähemalt kaheksale naisele vaikimisraha. Weinstein paistab New York Timesile tehtud avalduses oma omaaegseid patutegusid tunnistavat. Ta on võtnud haiguspuhkust ning lubab terapeudilt abi otsida. Filmiprodutsent põhjendab oma käitumist sirgumisega 1960. ja 70. aastatel, mil kombed olid teised. „Palun vabandust, et see, kuidas ma minevikus kolleegidega käitusin, on neile valu põhjustanud, ja palun selle eest siiralt vabandust."