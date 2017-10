“Rory album on samal ajal nii tänapäevane kui klassikaline, sidudes bluusi, hip-hopi ja vintage-stiilis kõla popmuusikaga,” kirjutas ajakiri NME. “Tema stiil on ebatavaline, kuna ühendab endas kaasaegset produtseerimist helidega, mis kõlavad justkui kaguosariikidest pärit päevinäinud bluusilaulja hääl,” lisas The Guardian.

2017 on olnud Rag’n’Bone Mani aastaks. Tema albumi “Human” on saatnud suur edu üle maailma. Rag’n’Bone Mani (kodanikunimega Rory Graham) kauamängivast sai ka selle kümnendi kiiremini müüdud meesartisti sooloalbum – avanädalal peale ilmumist on seda müüdud rohkem kui Ed Sheerani või Sam Smithi debüütplaati.

Lugu “Human” on jõudnud iTunesi edetabeli esikohale enam kui neljakümnes riigis. Muusikakriitikud on loo kiitmisega olnud ühel meelel, nimetades seda “tõeliseks triumfiks” ja “seismiliseks palaks” ning lisades, et “Rag’n’Bone Manile on ette määratud olema suurstaar”. Albumilt leiab ka singleid “Skin” ja “As You Are” ning lugusid, mis on produtseeritud Two Inch Punchi, Jonny Cofferi ja Mark Crew poolt.

Aasta alguses pälviti Rag’n’Bone Man kahe Brit Awardsi auhinnaga kategooriates “Briti aasta läbimurde artist” ning “Kriitikute valik”. Viimast tihtipeale nähakse kui tagatist edasiseks eduks - sellise auhinna on varem saanud näiteks Adele, Florence + the Machine, Sam Smith ja James Bay.

Rag’n’Bone Mani puhul on ebatavaliseks asjaolu, et tegemist pole sellise verivärskelt uue artistiga, keda reeglina aasta parima läbimurde auhindadega pärjatakse. Rory, kes on tänaseks 32-aastane, on muusikaga tegelenud ühel või teisel viisil juba teismeeast saati, põhikohaga muusik on aga temast saanud pärast suure plaadifirmaga lepingu sõlmimist aastal 2013.

Grahami sõnul on armastus muusika vastu olnud juba noorest east

Ta vanemad olid suured folkmuusika austajad, isa mängis ka kitarri. Küll aga hakkas Rory originaalloomingu salvestamisele mõtlema alles pärast seda kui avastas hip-hopi ning sattus sellal ka koheselt vaimustusse mõttest teha just ise muusikat.

Hiljuti antud intervjuus andis Rag’n’Bone Man teada, et mõtleb juba uuele kauamängivale. “Mulle väga ei meeldi jääda ühe koha peale seisma. Inimesed ütlevad, et sul peab olema oma rada või kindel muusikastiil. Mina sellesse ei usu. Sa saad valida enda raja, ükskõik millise soovid, ning seejärel saavad kuulajad ise otsustada, mis on hea ja mis mitte. Soovin oma loomingus proovida kõike ning viia muusika igale poole.”

Ka möödunud kontserdiaasta oli Rory jaoks väga edukas - tal õnnestus esineda üle Euroopa väljamüüdud showdega ning astuda suuremata festivalide lavalaudadele, sealhulgas Glastonbury. 2018. aasta alguses siirdub muusik uuele kontsertreisile nimega “Grande Reserve Tour”, mille raames külastab kahtekümmend riiki.