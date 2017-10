Troopiline torm Nate on Kesk-Ameerikas tapnud vähemalt 22 inimest. Hukkunuid on Costa Rical, Nicaraguas ja Hondurases. Piirkonnas on välja kuulutatud erakorraline olukord.

Maalihete ja üleujutuste tõttu on Kesk-Ameerikas hukkunud vähemalt 22 inimest, kadunuks on jäänud 20 (Reuters, AP, AFP / Scanpix)

Tugevates vihmasadudes, maalihetes ja üleujutustes on kadunuks jäänud 20 inimest, kirjutab BBC. Purunenud on hulk sildu ja ehitisi.

Costa Rical on veeta ligi 400 000 inimest, tuhanded on otsinud peavarju varjupaikadest.