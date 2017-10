„No nii, ma olen selle looga oodanud, kuna ma siiralt lootsin, et saabub ime ja Rumi hakkab ennastunustavalt lutti imema (vastupidiselt mähkmekotile, mille ma internetist tellisin ja mis vaatamata igasuguse lootuse puudumisele siiski Hiinast mu postkasti jõudis). Aga mida ei ole juhtunud, on armastus Rumi ja luti vahel,“ tunneb Marilyn Jurman muret.

Minnes tagasi täiesti algusesse, siis pean taaskord rääkima nendest tarkadest rasedusaegsetest raamatutest ja artiklitest, kus kirjutati, et lutti pole beebile tegelikult vaja pakkuda, kuna see võib ära rikkuda imetamisvõtte ja üleüldse on oht, et beebi võõrdub rinnast. Kuna otsustasin raseduse ajal, et minust saab superökomultimam, siis otsustasin ka seda, et mitte tiss ei ole luti asendus vaid lutt on tissi asendus ja nii palju aega mul ikka on, et oma lapsele ma mingit asendust pakkuma ei hakka, vaid pakun ikka päris originaalmahetissi.

Oh mind, ja ma mõtlesin, et see on minu otsus. Esimesel kuul pidasin tuliseid vaidluseid vanaemaga teemadel, et beebil ei ole vaja lutti. Vanaema muidugi tahtis head ja proovis mulle selgeks teha, et beebil on imemisvajadus ja lutt teeks minu elu lihtsamaks. Mina jälle, et siis imeb tissi, kui on imemisvajadus.