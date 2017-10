Raadiohääl ja endine näitleja Margus Lepa tähistab täna oma 64. sünnipäeva. Lepa on lõpetanud Tallinna Reaalkooli ning õppinud ka muusikakoolis ning lavakas. Just näitlejatöö pärast ongi mees eestlastele armsaks saanud.Tuntuim roll on Jorh Adniel Kiir filmidest „Kevade“, „Suvi“ ja „Sügis“.

Palju õnne, Margus Lepa!