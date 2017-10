Täna, 5. oktoobril tunnustati pidulikul Eesti parimad ettevõtted 2017 auhinnagalal Eesti silmapaistvamaid ettevõtteid. Aasta ettevõtte tiitli pälvis lennukite remondi- ja hooldusteenuseid pakkuv Magnetic MRO AS.

Aasta ettevõte valiti EASi konkursi ettevõtluse auhind ning kaubandus-tööstuskoja konkurentsivõime edetabeli parimate seast. Sel aastal konkureerisid aasta ettevõtte tiitlile Incap Electronics Estonia OÜ, Magnetic MRO AS, Rimi Eesti Food AS, Testlio OÜ, Toftan AS, Tallink Grupp AS ja Hekotek AS.

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on Eesti võimekatel ettevõtetel riigi majanduse edukuses ja ühiskonna heaolus suur roll. „Seetõttu peame väga tähtsaks neid riigi poolt tunnustada ettevõtluse auhinnaga, mis on ühtlasi ka lugupidamise väljendus kõikide ettevõtjate suhtes,“ rõhutas Ivask. „Aasta ettevõte Magnetic MRO AS on edukas eksportija, kes on jõudnud oma teenustega 37 riiki,“ lisas ta.