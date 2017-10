„Mina olen kirikuõpetaja ja julgen öelda, et mina võtan jumalat väga tõsiselt. See on põhjus, miks ma olen läbi aastate geide eest seisnud. Ma võtan jumalat kohtavalt tõsiselt. Surma ja elu küsimusena tõsiselt. Nii palju kui mina jumalat tunnen, usaldan ja oma elu tema kätte andnud olen, siis ma tunnen teda kui halastajat. Halastajat ja armulist, kes vaatab igale inimesele otsa, igaüks on tema näo järgi loodud. Ja ta tahab, et me oleksime harmoonias, lepitatud temaga ja lepitatud omavahel. Ja ta ei taha lõhesid,“ ütles Laats kindlameelselt saates „Suud puhtaks“, mille seekordne teema oli kooseluseadus.

Risti koguduse õpetaja Annika Laats tegi kolmapäeval rahvusringhäälingu otse-eetris jõulise avalduse, vastates saatejuhi küsimusele, kas samasoolistel paaridel peaks olema õigus ühisele riiklikule registreerimisele. „Jah, ma arvan, et neil peaks see olema,“ ütles Laats. Tema sõnavõtt puhus kirikuringkondades lõkkele pahameeletormi ja peapiiskop Urmas Viilma ütleb, et Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) seisukohad ei ühti kindlasti Laatsi omadega. Homoseksuaalsus on ikkagi patt!

Peapiiskop Urmas Viilma logis aga pärast saadet Facebooki, et inimestele kiiresti selgeks teha, et EELK ja Annika Laatsi seisukoht ei ühti. „Kiriku seisukoht on endiselt, et homoseksuaalne praktika, nagu ka heteroseksuaalsed abieluvälised seksuaalsuhted on jumala tahte vastased, mistõttu on tegemist patuga. Ka on kirik endiselt piibellikul seisukohal, et abielu on ainult mehe ja naise vaheline liit, mis on jumala seatud.“

Viilma Facebooki postituse kommentaarides võtab sõna ligi 80 inimest. EELK liige Hille kirjutab, et ta on viimasel ajal pidanud plaani kirikuliidust lahkuda, sest kiriku ametlikud seisukohad ei esinda teda ja tema usku. „Aga niikaua kuni teid sealt välja ei visata, ei lahku ma ka kuhugi,“ kiidab ta Laatsi julget väljaütlemist. Ka EELK luterlane Mario tõdeb, et tal ei ole midagi samasooliste abielude vastu. „Ausalt öeldes rääkis Annika Laats puhast tõtt. See, et nüüd muud kirikutegelased hakkavad ikkagi teda sellepärast „põletama“, näitab, kui palju maad on kirikul veel tulla tõeliselt valgustatud alale ja aega.“ Kommenteerija Jüri aga toetab peapiiskop Urmas Viilmad. „Annika Laats käitus nagu sõiduõpetaja autokoolis, kes oma ametiautoriteedile toetudes õpilastele liiklusreeglite kohta suvalist putru jutustab. Eeskiri, antud juhul piibel ja kristlik õpetus, räägib muud. Mingit erilist „21. sajandi kristlust“ pole olemas,“ nendib mees.

Kolumnist Ahto Lobjakas kritiseeris Viilmat Postimehes, väites, et püüdes oma karja lambaid sundida elama 19. sajandis, tõrjub EELK peapiiskop Urmas Viilma kirikust ja jumala armuni viivast distsipliinist eemale sadu ja võib-olla tuhandeid inimesi, kelle arv kasvab iga aastaga. Lobjaka hinnangul oleks huvitav näha, kuidas suhtleb peapiiskop oma kolleegidega välisriikide evangeelsetest luterlikest kirikutest, sest näiteks Saksamaal on lubatud geikirikuõpetajaid ametisse vannutada, Rootsis nagu nüüd ka Saksamaal on lubatud geipaaride laulatused ning Soomes on kooseluseadus vastu võetud.

Annika Laats on saanud pärast saadet kümneid ja kümneid poolehoiuavaldusi ka talle täiseti võõrastelt inimestelt.

Viilma: jumal armastab ka samasoolisi

Urmas Viilma kinnitas Õhtulehele, et ta ei näe, et tema või EELK seisukoht homoseksuaalsete inimeste kooselu ja abielu kohta võiks tulevikus liberaalsemaks muutuda. „Ma ei ole ennustaja, kuid ma ei näe, miks peaks need asjad muutuma. Tegemist oleks sammuga, mille läbi toimuks inimese tahte maksma panemine jumala tahte üle,“ märgib peapiiskop.

Aga miks laseb jumal geidel sündida, kui nad talle ei meeldi? „Mis puudutab seda, kas homoseksuaalseks sünnitakse või õpitakse, siis võib selle kohta leida maailmas erinevaid uuringuid. Pealegi ei ole keegi öelnud, et jumalale mõned inimesed ei meeldi. Jumal armastab ka samasoolisi. Jumalale ei meeldi piibli sõnul siiski inimeste teatud tegu- või eluviisid. Eluviise tuleb püüda muuta ja kui me isegi selles ebaõnnestume, saame loota jumala armule,“ arutleb Viilma.

Annika Laats pani saates „Suud puhtaks“ ka EKRE noorpoliitikule Jaak Madisonile südamele, et kui riigikogu võtab geidelt ära õiguse olla teiste seas inimväärselt tunnustatud, ei tee see ühegi heteroseksuaalse perekonna elu paremaks. „See, mida te praegu teete, teeb väga paljudele haiget,“ märkis Laats kooseluseadust kaitstes.

Madisoni vankumatu seisukoht oli aga, et 150 geipaari ei ole piisavaks põhjuseks kogu Eesti rahvast tülli ajada ning kooseluseadus tuleks seetõttu tühistada. Ka Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob väitis saates, et kooseluseaduse tühistamine tervendaks ühiskonda ja tühistaks praeguse „sõjaseisukorra“. „Pigem on hakatud seetõttu samasoolisi halvemini vaatama ja see on see, mis teeb mulle muret,“ märkis Hiob.

Peapiiskop Urmas Viilma on pärast eilset saadet Annika Laatsiga suhelnud ja palunud temalt kirikuvalitsuse jaoks selgitust selle kohta, miks asus ta avalikult toetama EELK senistest põhimõtetest erinevat seisukohta. Laats lubas küll selgituse esitada, kuid kuna kirikuvalitsus kohtub järgmine kord alles novembri alguses, siis ei hakata tekkinud olukorda Viilma sõnul kiirustades lahendama.