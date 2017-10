Harju maakohus mõistis süüdi mehe, kes teiste inimestena esineses sõlmis järelmaksulepinguid ja pettis välja arvteid, televiisori ,kodukino ja mobiiltelefoni.



Vellot süüdistatakse selles, et et ajavahemikus 3.november .2008 kuni 31. detsember 2008 esitas ta Tiidu nimele väljastatud ID- kaardi ja

sõlmis järelmaksulepinguid, pettes välja kaupa ja võltsides selleks Tiidu allkirja, Näiteks sõlmis ta EMTga liitumislepingu ja mobiili järelmaksulepingu,

Arveid ta ei tasunud,.

Elioni Ettevõtted AS esinduses sõlmis ta järelmaksulepingu teleri tarvis, tasudes vaid esimese osamakse.

Ka on ta sõlminud laenulepingu akende ostuks, järelmaksuga fotokaamera ostuks, samuti kodukino ostuks,.

18.02.2013 kuni 20.02.2013 esines Vello Andrusena, esitades tema nimele väljastatud ID- kaardi, mille oli

Andruse korterist võtnud, Ta sõlmis järelmaksu müügilepingu nii sülearvutikui tahvelarvuti ostuks

Harju maakohus karistas Vellot aasta ja 9 kuulise vangistusega, karistust vähendati kolmandiku võrra suurendati

varasema Pärnu maakohtu poolt mõistetud aasta ja 9 kuulise vangistusega,. Lõplikuks liitkaristuseks mõisteti aasta ja 9 kuud vangistust. Sellest loeti kantuks

aasta, ja 9 kuud vangistust, kandmisele kuulub 5 päevane vangistus,

Kuna eelvangistus arvati karistusaja hulka, vabastati Vello vahi alt kohtusaalis. Kannatanutele mõisteti välja tsiviilhagid.