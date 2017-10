Suvehiidlased ja külalised on šokis – Hiiumaa vaatamisväärsus Kassari Sääretirp on kadakatest lagedaks raiutud, inimeste vaba liikumine on aga tõkestatud traataiaga. Keskkonnaamet tahab aga jalutajaid eemal hoida, et Sääretirpile elu tagasi andmisega.

„Rüüstajad on seejuures keskonnaministeeriumi ametnikud ise, kes peaks justkui loodust ja looduslikkust kaitsma. Keskkonnainspektsioon peaks asja uurima ning rüüstamise korraldajaid karistama,“ kurdavad suvehiidlased, et harjumuspärase vaate on rikkunud keskkonnaamet, kes ise seab piiranguid maaharimisele ja ehitamisele.