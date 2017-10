Tartu ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik ütles, et varem või hiljem jõuab arutelu samasooliste partnerluse üle ka Eesti kirikusse.

Teoloog ja piibliteadlane Urmas Nõmmik kommenteeris "Aktuaalses kaameras" vastuolu, mida tekitas Risti koguduse õpetaja Annika Laats kolmapäeval saates "Suud puhtaks", kus ta esines kooseluseadust pooldava sõnavõtuga, mis läks vastuollu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ametliku seisukohaga, vahendas ERRi uudisetportaal.

„Piiblis on seitsmes või kaheksas kirjakohas juttu samasooliste vahelistest seksuaalsuhetest, see on tõsi, ja neid saab tõlgendada nii, et neid pannakse pahaks ehk sellised seksuaalsuhted on patused,“ rääkis Urmas Nõmmik „Aktuaalsele kaamerale“. „Aga sellist nähtust nagu homoseksuaalne sättumus piiblis ei esine või seda ei ole kuskilt leida. Räägitakse konkreetsetest tegudest, aga mitte sättumusest, sest sättumus nendel aegadel, kui piibli teksti kirjutati, oli tundmatu nähtus.’’