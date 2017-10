Täna alustas "Eesti selgeltnägijate tuleproovi" uus müstiline hooaeg. Proovima oli tulnud 60 eriliste võimetega inimest, kellest saatesse pääses vaid 12. Tuleproovi katseid oli kokku kolm.

Esimeses katses pidid selgeltnägijad ära arvama, mis on musta sirmi taga - elav või elutu olend, mis kujuga, värviga? Võistlejatele anti vihjeks ka kinnises ümbrikus olev foto, millel on pilt sellest, mis või kes on sirmi taga. Katse lõpuks selgus, et musta riide taga peitusid Eesti rahvariietes mustanahalised mees ja naine.

(TV3)

Kui paljudel võistlejatel oli probleeme sirmi taga asuvate inimeste ära arvamisega, andsid katses üpriski täpse vastuse Helve, kes nägi, et sirmi taga jookseb justkui võõras tekst ja ta nägi seal musta värvi.