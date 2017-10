„Suure komöödiaõhtu“ naljatähed võtsid täna ette Koit Toome hitid ja teiste seas ka euroloo „Verona“. Üllatusena astus komöödialavale ka eurolaulik ise!

„Laulu mu laulu“ võtmes jõudsid vaatajate ette järgemööda hitid nagu „Mälestused“, „Selles saab meie suvi“, „Mere lapsed“ ja teised Koit Toome hitid. Igavese pruudi Mai Või jaoks on aga kauneim laul siiski „Verona“ ja seda komöödiatäht täna ka esitas. Aga et tegemist on siiski duetiga, sai Mai endale kaaslauljaks unistuste tähe, Koit Toome isiklikult!Stuudiopubliku süda kuulus aga tänases saates hoopis Eesti vanimale õpetajale Wilhelmiine Vibule, kelle jaoks see on lausa sobiv kingitus õpetajate päeva puhul.

„Verona“ Koit Toome ja Mai Või esituses: