Kooseluseaduse teemadel taas lõkkele löödud kirgede taustal võib meenutada, et kirik ei soosi LGBT-kogukonda ka paljudes teistes riikides. Geimees ja koomik Stephen Fry sattus sel aastal Iiri televisioonis pahuksisse televaatajaga, kes pidas teda täiesti jumalavallatuks!

„Ma ei austaks iialgi kapriisset, alatut ja rumalat jumalat, kes loob maailma, mis on täis ebaõiglust,“ sõnas koomik Iiri telesaates. Iirimaa on teatavasti üsna sügavalt usklik riik. Oma remargi tõttu sattus Fry politsei uurimise alla, sest Iirimaal on jumalateotus seadusega keelatud.

The Guardian kirjutab, et paljud jumalateotuse seaduse vastased viitavad sellele, et islamiäärmuslased ning traditsioonilist islamit praktiseerivad riigid on eneste kaitseks just Iirimaa seadust ära kasutanud. „Kui ühes kristlikus riigis ei tohi jumalat teotada, miks siis meie ei või iga tegu või sõna, mida Allahit solvavaks peame, karistada?" Umbes nii kõlab see argument. Iirimaa ateistid on juba ammu nõudnud seaduse tühistamist nii sellel kui ka sõnavabaduse printsiibi põhjendusel.

Stephen Fry pääses süüdistusest. Kusjuures, kaebuse esitas vaid üks televaataja.

