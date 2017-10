Küsimusele, kas ta jääb kirikuringkondades disskussiooni süvenedes oma seisukohale kindlaks, vastast Laats jaatavalt „Aga loomulikult! Loomulikult jään ma kõikide katkiste ja patuste inimeste poolele, sest ma näen, et jumal on nende poolel,“ on Laats kindel.

„Minuni jõudnud tagasiside on olnud 99% toetav ja mulle on avaldatud väga-väga palju tänu. Seda mitte ainult lähedaste, vaid tegelikult ka võhivõõraste poolt,“ ütles Laats Õhtulehele. Suhtlusvõrgustike osas vastab õpetaja rõõmsalt, et tal pole nendes kontosid: „Mul ei ole Facebooki ega Twitterit. Nii tore ju! Mul käib filter nõndamoodi.“

Kooseluseaduse osas televisioonis soosivalt sõna võtnud EELK Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles, et tagasiside on olnud jahmatamapanevalt suur ja väga positiivne.

Laats on ka aastaid varem oma seisukohta välja öelnud ning ta ei usu, et praeguse „tormi“ taga on just peapiiskop. „Ma usun, et talle esitatakse küsimusi. Ta teab ammusest ajast mu seisukohti, me rääkisime neil teemadel ka mõne nädala eest.“

Õpetaja sõnul on teda lihtsalt saadetud kuulutama maailma rõõmusõnumit, mida ta ka teeb. „Ma ei tahtnud mingisuguseid kirgi kütta, aga ma võitlen kirglikult inimeste eest. Nende liigipääsu eest armastusele ja vähemalt samavõrd jumala armule. Et nad suudaksid ennast aktsepteerida ja tunda ära, et neil on õigus elada samamoodi kui teistel.“

Risti koguduses pole see õpetaja sõnul pidev teema ning arvamusi on mitmesuguseid.

„Homoseksuaalsus ei ole minu igapäevane huvi või n-ö leivanumber. Aga ma nägin praegu, et nende eest on vaja välja astuda. Me peame seisma tõrjutute eest. Ja tõepoolest ma pean neid tõrjutuiks. Leian, et inimene ei pea iseenda õiguste eest võitlema. Suurepärane kui mehed astuvad välja naiste õiguste eest ja kui ka valged ütlevad, et ka teise nahavärviga inimesed on samasugused inimesed nagu nad ise. Mitte et naised, mustanahalised või homod peaksid ise endale rusikaga vastu rinda lööma ja seda väitma.“

„Ma leian, et see on meie asi – valgete heteroseksuaalsete inimeste asi, sirutada käsi välja ja öelda, et ei ole „meie“ ja „nemad“,“ oli Laatsi sõnum.