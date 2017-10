EELK peapiiskop Urmas Viilma avaldas, et Annika Laatsi „põhimõtteliselt toetavad seisukohad kooseluseadusele ja seisukoht, et kirik peaks samasooliste suhteid õnnistama, ei esinda EELK seisukohti“. Viilma kinnitas, et kirikuõpetaja Laatsi seisukohad on sel teemal kiriku seisukohtadega vastukäivad.

ETVs oli eile teledebatt „Suud puhtaks“ samasooliste kooseluseaduse teemal Eesti Evangeelse Luteri Kiriku (EELK) valguses. EELK on sel ajastul keerulises olukorras – ühest küljest on vaja ajaga kaasa minna, teisest küljest aga jäävad ajale jalgu ja nõuavad kohandamist ristikiriku sajandivanused tõekspidamised.

Tallinna Püha Vaimu koguduses abiõpetaja, diakon Tiiu Hermat ütleb, et EELK vaimulik lähtub oma suhtumises ja teos ikkagi sellest, et abielu on mehe ja naise vahel, kooselu aga kelle vahel iganes. Hermat nendib, et kooseluseadus on algusest peale ebaõnnestunud. „See oleks võinud olla selgelt väljendatud, et tegemist on nn tsiviilpartnerlusega,“ rääkis Hermat. „Nüüd läks tõlgendamisega asi kirjuks ja igaüks loeb välja seda, mida heaks arvab.“

Tiiu Hermat kinnitab, et kirikus on põhimõtteliselt kõik seda meelt, et ühessegi inimesse ei tohi suhtuda halvemini tema eripärade tõttu ka siis, kui need meile endile ei meeldi.

Hermat teab Annika Laatsist rääkida, et see nainie on „suure südame ning mitmekülgselt andekas“, kes „tõesti hoolib inimestest“.

Kiriku tausta uurides selgub, et veel mõned aastad tagasi oleks taoliste väljaütlemise eest sundinud kirik vaimulikku ametit maha panema.

EELK konsistoorium tagandas 2010. aastal vaimuliku ametist gei-kristlaste kogu asutajaliikme ja emeriitõpetaja Heino Nurga. Nurk tagandati vaimuliku ametist vahetult pärast seda, kui levis kuuldus homoseksuaalseid kristlasi liitva geikristlaste kogu asutamisest.

Praegu on EELK väljapeetum ning purjetab progressilainel.

Vaimulik Hermat väljendab oma seisukohta, et tema jääks traditsioonide kiriku juurde, kuid geisid ta Piibliga ei materdaks. „Tõlgendused on muutunud,“ ütles Hermat, kelle sõnul võtavad muutused kirikus aega ning jõuga ei tee seal midagi ära.