„Isa oli minu jaoks džentelmeni musternäidis. Seda nii oma käitumises, oma olekus, kui eriti käitumises naisterahvastega. Daami uksest sisse laskmine, lillede kinkimine, austuse avaldamine – see kõik oli talle enesestmõistetav,“ iseloomustas neljapäeval pubis Chicago raamatu „Oleg Sapožnin – lõputu rahutuur“ esitlusel Piret Kooli poolt kokku kirjutatud peategelast poeg Vladimir Sapožnin.

Kirjastuses Post Factum välja antud raamatu esitlus ei toimunud lokaalis Chicago juhuslikult, sest see asub WW Passaažis, kuhu 1911. aastal kavandas kaubamaja juba Oleg Sapožnini vanaisa Wassili Woinoff, kuid mis sellised funktsioonid sai alles pärast Eesti taasiseseisvumist.

Autor Piret Kooli märkis kokkutulnutele, et ta poleks eales uskunud, et raamat saab sedavõrd paks ja raske. „Käsikirjas oli 448 tuhat tähemärki,“ tähendas ta. Lisades, et raamat pealkiri peaks vihjama Oleg Sapožnini rahutule hingele, tema mitmekülgsele tegevusele ja ettevõtmistele, mille sisse mahtus töö Eesti Energias, ministrite nõukogus, Tallinna purjeregatiga seonduv ning filharmoonia ja passaaži juhtimine. Lisaks 60 aastat tegutses ta kohtunikuna maailma tippjalgrattavõistlustel. „Sellest kõigest on raamatus loomulikult juttu, nagu ka ta mõnedest vigadest. Aga nagu iga eluloo puhul jääb üht-teist ainult tegijate teada ning ma leian, et see on õige ja inimlik, sest see, kuidas aja milliste mõtetega elada nii pikka ja säravat elu, on siiski oluline ning see kõik on ka kaante vahele jõudnud,“ märkis Piret Kooli. „See on inspireeriv lugemime. Mind aitas see minu elu ühel raskemal perioodil ja ma pole vist kunagi niipalju naeratanud, nagu seda raamatut kirjutades.“