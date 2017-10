“Nii lihtne mõttekäik on põhjustanud nii palju emotsioone. Ma olen väga tänulik nende imeliste kirjade eest! Kas te usute Jumalat või mitte, te olete olnud tema saadikud, sest te olete headuse eest kõnelenud ja minu jaoks on vist see olnud märk sellest, et inimestes on headus südames võrratult palju rohkem, kui me arvata oskame, võrratult palju rohkem kui see paistab meedia kisa-käras välja, aga sellel pole kanalit, kust välja tulla ja inimesed on nüüd tänulikud, et see on välja öeldud, et ka headus on see, mis kannab ja tegeilkult ainult see nüüd kannabki!” sõnas naine.

“Mida ma rääkisin, see ei ole mul esimene kord rääkida välja astuda näiteks geikogukonna eest. See ei rabanud jalust peapiiskoppi kindlasti mitte ja võib-olla ka paljusid teisi mitte. Me arutasime, kuidas edasi minna. Me rääkisime ka sellest, et igasugune teoloogiline mõtlemine tähendab seda, et me oleme mõnedes asjades eri meelt, aga ma saan aru, et temal ülemkarjasena on vaja võtta võib-olla mingid meetmed kasutusele, ta saab kirikuvalitsusega kokku, ta ei ole ainuke otsustaja. Küll see siis paistab, mis meetmeid võetakse kasutusele!” oli Laatsi rahulik, öeldes, et Jumala poolt on ta nii ehk naa hoitud.

Naise sõnul kirikust või kogukonnast välja heitmist tal muret ei ole, vaid tema mure puudutab noori, kes oma idendeeti otsivad, kes tunnevad end teistsugusena kui teistel.

“Kristlus ei ole see, et me nokime surnuks need, kes on teistsugused,” sõnas ta. "Nende pärast ma olen mures, kelle jaoks praegu otsekui on tee Jumala juurde suletud, sest enne nad peavad kuidagi muutuma või midagi tegema, nende pärast ma olen tõesti mures, sest ma arvan, et Jumal on ka nende jaoks," lisas ta.