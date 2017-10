„Minu intuitsiooni avas Afganistanis lahingolukordade ennetus. Mind naerdi põhimõtteliselt välja, kui lahingüksusi tulevaste tulevahetuste eest hoiatasin. Neljandal või viiendal korral muutusid inimesed juba aupaklikuks,“ räägib „Eesti selgeltnägijate tuleproovi“ finalist, tervendaja Kalle, kelle võimed Afganistanis sõdides mitu korda tema elu päästsid.

Kalle on üks 12 selgeltnägijast, kes sel sügisel „Eesti selgeltnägijate tuleproovis“ oma võimeid proovile hakkab panema ning sinise auhinnakäe ning rahalise preemia nimel võistlustulle astub. Kalle ütleb, et tema saatesse sattumine oli lihtne. „Mul soovitas saatesse minna minu vaimne õpetaja Anneli Kalamäe, kes õpetab mulle, kuidas olla mina ise,“ ütleb Kalle. „Minu otsus oli lihtne – kui mind soovitatakse, on see järelikult mingi avanev uks ja peab minema vaatama, mis seal on.“