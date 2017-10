Pühapäeval toimunud rünnaku järel on tulistaja Stephen Paddocki kohta välja tulnud uut informatsiooni, vahendab BBC. Politsei spekuleerib, et keegi võis meest ka abistada.

Ehkki terroristi elukaaslane väidab, et ei teadnud mehe plaanidest midagi ning šerif Joe Lombardo kinnitab, et Paddock elas tõepoolest salajast topeltelu, pole välistatud, et keegi oli Paddocki plaanidest siiski teadlik. Kui šerifilt kolmapäevasel pressikonverentsil küsiti, kas tulistaja tegutses üksi, vastas Lombardo, et see tundub vähetõenäoline. Arvestades mehe põhjalikku planeerimistööd ning ka seda, et politsei leidis tõendeid sellest, et Paddock ei kavatsenud algselt enesetappu teha, vaid põgeneda.

Kui reporterid küsisid, millised need tõendid on, vastas Lombardo, et ta ei saa seda kommenteerida. „Aga siin tekib tõesti eeldus, et mingil hetkel pidi ta kelleltki abi saama,“ väitis Lombardo. „Võib-olla on ta mingi supermees, võib-olla suutis ta seda kõike ise teha, aga see tundub mulle väheusutav.“ Võimalus, et Paddockil võis kaasosaline või abiline olla, tuleb üllatusena, sest seni on politsei väitnud, et mees oli n-ö üksik hunt.

Paddock kogus politsei hinnangul relvi juba aastakümneid. Tema salaelu oli nii hästi varjatud, et kõiki selle detaile ei pruugi politsei kunagi teada saada.