Riigikogulane ja teoloog Toomas Jürgenstein usub skandaali tekitanud saate „Suud puhtaks“ eilse episoodi valguses, et praegu oleks õige aeg maha võtta ning kooseluseaduse seisukohad ühiselt läbi arutada.

„Mulle tundub, et Annika Laatsi sõnavõtt kooseluseaduse kaitseks saates „Suud puhtaks“ tõstatab olulisi küsimusi eelkõige luterliku kiriku jaoks,“ ütleb Jürgenstein ning toob välja mõned mõttekohad.

„Miks ikkagi jõudis usklike piiridest väljapoole lihtsa vaimuliku, mitte kirikuhierarhia tipus olevate inimeste sõnum? Kas püsiva säilitamine ja maailma muutuste mõistmine on kirikus praegu tasakaalus? Miks kirik kõnetab nii vähe noori? Kas kirikus on kohta peajoonest erineval mõtlemisel?“ küsib ta.

Jürgenstein usub, et luterlikul kirikul on hea võimalus ja hetk aja mahavõtmiseks ja õppimiseks. „Mulle näib, et paljuski tuleks tagasi tulla 2011. aastal vaimuliku ja teoloogidoktori Jaan Lahe „Humanistliku kristluse manifestis“ esitatud seisukohtade arutamise juurde. Tookord tõsteti need üsna kergekäeliselt ja üleolevalt kõrvale,“ arvab ta.

„Tahaksin veel peatuda Annika Laatsi sõnavõtul ning tahaksin rõhutada kahte asja. Esiteks, kirglikkust, mida ei usus ega ka näiteks poliitikas ei tohi jätta äärmustele. Teiseks, sõnumi taga kumavat usulist armastust, hoolivust ja südamevalu. Mulle näib, et mõlema nimetud omaduse järele januneb ka sekulaarne ühiskond.“