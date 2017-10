Erivajadustega lapsi õpetava Tartu Maarja kooli direktor Jaanus Rooba arvab, et kooseluseaduse ümber toimuv on võtnud liialt poliitilise värvingu ja puudus on tasakaalust.

Rooba arvates oleks pidanud kooseluseaduse paremini läbi mõtlema ja mitte olema sellega nii rutakas. "Ma leian, et nii sotsiaaldemokraadid kui ka rahvuskonservatiivid on oma väljaütlemistega liialt äärmustesse laskunud. Selles küsimuses oleks vaja mõõdukust ja tasakaalu," leiab ta.

Tema arvates tingib igasuguse seisukoha liigne peale surumine äärmusi ning käivitab vastujõu. "Sotsid soovivad liialt palju lubada, EKRE jälle liialt väärtustada perekonnaväärtusi. Aga me ei ela enam keskajas ja samas me ei saa ka kõike lubada. Samuti ka sotsid, kes on liialt bolševistlikuks muutunud. Kuskilt peab ka piir läbi minema," ütleb Rooba.

Ta ütleb, et pole ise küll mingi padukristlane, kuid toetab mehe ja naise vahelist abielu ning samas saab ka ka geidest aru. "Kahe armastava inimese suhe on normaalne. Kuid me ei tohi ülepingutada, vajame rohkem mõistmist ja keskteed, mitte vasakult või paremalt poolt äärmuslikku lähenemist sellele küsimusele," märgib koolidirektor.