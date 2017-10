Saksa kantsler Angela Merkel helistas Hispaania valitsusjuhile juba Kataloonia referendumipäeva õhtul. Kas see helistaja poleks pidanud hoopis olema Eesti peaminister, kuna oleme eesistujariik? Millised on olnud Eesti riigi ja peaministri sammud eesistujana vägivalla vältimiseks Kataloonias? Kas eesistujale on kohane sündmuste sabas sörkimine?

Peaminister Jüri Ratas: Helistasin esmaspäeval Kataloonia küsimuses Hispaania peaministrile Mariano Rajoyle. Avaldasin Eesti nimel lootust, et vallandunud pinged õnnestub maandada ning edaspidi liigutakse dialoogi suunas. Samuti kinnitasin, et Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Helistasin Hispaania peaministrile ka 26. septembril, mil samuti avaldasin lootust olukorra rahumeelseks lahenemiseks ning väljendasin toetust Hispaania ühtsusele.

Eesti ja Euroopa Liidu jaoks on peamine, et Hispaania keskvõim ja Kataloonia autonoomse piirkonna esindajad teevad kõik, et leida rahumeelne tee koostoimimiseks. Selleks tuleb tegutseda läbimõeldult ja tasakaalukalt. Eesti toetab alati vägivallatuid lahendusi erimeelsuste ületamiseks.